Mesa Diretora eleita da Assembleia Legislativa do ES é recebida pelo governador

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, recebeu, no final da tarde desta segunda-feira (1), no Palácio Anchieta, a nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

Na ocasião, Casagrande anunciou a recondução do deputado Dary Pagung como líder do governo na Casa. O secretário-chefe da Casa Civil, David Diniz, que participou do encontro, representará o governo na abertura dos trabalhos na Assembleia nesta terça-feira (2).

