Marcos do Val debaterá preço da gasolina na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado

O senador Marcos do Val (Podemos) foi eleito vice-presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado Federal em eleição que ocorreu na tarde desta terça-feira (25). O senador Reguffe (Podemos – DF) foi eleito o presidente da Comissão.

O mandato para o qual Do Val foi eleito compreende o período entre 2021-2023. “Eu e Raguffe estamos alinhados para realizar um bom trabalho na comissão. As primeiras pautas serão o aumento do preço do combustível e dos planos de saúde, temas muito caros ao povo brasileiro e que devem ser urgentemente discutidos”, afirma do Val.

A CTFC tem como função acompanhar as políticas e ações desenvolvidas pelo governo relativas à defesa dos direitos do consumidor, além de votar projetos que dizem respeito à prevenção da corrupção e a modernização de práticas da administração.

Sobre a eleição, Álvaro Dias (Podemos-PR), líder do partido no Senado, afirmou que as figuras de Marcos do Val e Raguffe representam a renovação política desejada pela sociedade, com qualidade, probidade e coragem. “Certamente essa comissão ganha valorização com a presença dos dois em sua direção”, afirma Álvaro.

