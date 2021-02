Mais 3.022 doses de vacina contra Covid-19 chegam a Cachoeiro nesta terça (9)

Por Redação - Redação 25

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro de Itapemirim recebeu, nesta terça-feira (9), mais 3.022 doses da vacina Coronavac, imunizante contra a Covid-19. Com isso, o total de doses recebidas pelo município chega a 8.914.

Das novas doses que chegaram, 774 serão direcionadas à primeira aplicação nas pessoas que compõem o público-alvo da primeira fase da campanha. As outras 2.248 serão utilizadas para aplicar a segunda dose em quem já foi vacinado, procedimento a ser iniciado em 18 de fevereiro.

Até a tarde desta terça-feira, 5.274 cachoeirenses foram vacinados contra a Covid-19. O público-alvo desta primeira fase abrange pessoas com mais de 60 anos acolhidas em Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs), funcionários dessas instituições, trabalhadores da saúde e idosos com mais de 90 anos.

“Aos poucos, estamos avançando com a campanha de imunização, algo fundamental para reduzirmos a quantidade de pessoas hospitalizadas e mortas por complicações da Covid-19. Entretanto, ainda há um longo caminho a ser percorrido, e é preciso que todos continuem atentos aos protocolos sanitários, incluindo quem já foi vacinado” destaca o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Vacinação domiciliar de idosos

Do total de vacinados, 377 são idosos com mais de 90 anos que receberam as vacinas em suas próprias residências. Pelo menos 520 pessoas de Cachoeiro fazem parte desta faixa etária, e a vacinação domiciliar se estenderá pelos próximos dias.

Os idosos com mais de 90 anos estão sendo identificados a partir de levantamentos da Semus. Entretanto, os responsáveis por essas pessoas podem entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para solicitar a vacina – veja a lista de UBS na página da Secretaria Municipal de Saúde.

“Os profissionais responsáveis pela vacinação domiciliar estão se dirigindo até as residências devidamente caracterizados, com jaleco e carro oficial da Prefeitura de Cachoeiro, e se identificam imediatamente. As aplicações acontecem somente em dias úteis, das 7h às 16h”, lembra o secretário municipal de Saúde.

Coronavac e Oxford

Das doses que chegaram a Cachoeiro, 6.734 são da Coronavac e 2.180 da vacina de Oxford/AstraZeneca. Para ambas, é necessário que a pessoa vacinada receba duas doses, com intervalo de duas a quatro semanas entre a primeira e a segunda dose, no caso da Coronavac, e de cerca de 12 semanas, para a vacina de Oxford.

