Lucas Penteado arruma as malas e desiste do BBB21 após noite movimentada

O ator Lucas Penteado desistiu do Big Brother Brasil e deixou a casa na manhã deste domingo (7) após diversas confusões na festa que ocorreu na madrugada. Após trocar beijos com Gilberto, Lucas se envolveu em discussões com Lumena e Pocah.

A ameaça de sair do programa já ocorreu em outras ocasiões e voltou no meio desta madrugada. Por volta das 8h15 deste domingo, o ator foi até o confessionário e não voltou mais para o jogo. O anúncio da saída dele aos outros brothers foi feito pela produção do programa, que afirmou que o jogo segue normalmente com os outros 18 participantes.

Após o anúncio, Pocah também foi até o confessionário, mas retornou minutos depois. Após a discussão com o ator, ela interpretou as falas dele como uma ameaça à sua família.

Durante a festa, que teve a participação ao vivo da banda Barões da Pisadinha, Karol Conka teve discussões ásperas com a atriz Carla Diaz. Segundo a cantora, a atriz deu em cima de Arcrebiano, com quem Karol trocou beijos na última semana. A atriz chorou e desabafou com outros brothers.

