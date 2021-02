Jovem de Vitória que estaria traficando drogas em Iúna é detido pela PM

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 59

Um jovem de 18 anos, que teria vindo de Vitória, foi detido pela Polícia Militar, na noite desta sexta-feira (5), por tráfico de entorpecentes em Iúna. A prisão aconteceu por volta das 19h20, no bairro Quilombo.

De acordo com informações dos militares, o suspeito teria se vinculado a uma facção que tenta dominar o tráfico na parte baixa do bairro, que está em “guerra” com a parte alta. As denúncias relatavam o jovem estaria realizando intensa movimentação de drogas e que, para amedrontar os moradores para que não o denunciassem, ostentava uma arma de fogo.

A PM realizou uma patrulha a pé para observar a movimentação, quando em dado momento o suspeito recebeu uma sacola de outro homem em uma moto e se evadiu rapidamente do local, não sendo possível realizar a abordagem ao motociclista. Ao receber a sacola, o suspeito teria ido em direção à sua residência.

Quando os militares deram voz de abordagem, ele arremessou a sacola no chão e entrou na casa, sendo alcançado logo em seguida. Durante a busca pessoal foi encontrado um revólver calibre 32 com cinco munições. Na sua residência foi encontrado R$ 20 em espécie e material para preparo e embalo de entorpecentes, além de três celulares e uma porção pequena de maconha.

Na sacola que foi jogada no chão havia um tablete de aproximadamente 8000 gramas de maconha, que segundo o próprio detido, após fracionado renderia cerca de 700 buchas que seriam comercializadas no valor de R$ 10 a unidade.

O jovem foi encaminhado para a delegacia de Venda Nova do Imigrante.

