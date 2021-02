Inpe emite novo alerta de chuva forte para o ES; cidades já registram alagamentos| Vídeo

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 345

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu alerta para chuvas fortes até a manhã de terça-feira (23) em 36 municípios capixabas. O aviso foi iniciado na manhã de hoje e várias cidades já registraram grande volume de chuva.

No Sul do Estado, em Rio Novo do Sul, por volta de 12h30, nuvens escuras e carregadas fizeram a cidade parecer noite em plena luz do dia. Uma chuva intensa caiu por cerca de 1 hora e deixou diversos pontos de alagamento na cidade. Na região Serrana, na divisa de Venda Nova com Domingos Martins, a chuva intensa sobre a BR 262 foi registrada por um internauta e mostra o trecho alagado e a força da água formando pequenas quedas d’água nas laterais da rodovia. O motorista que trafegou pela rodovia precisou redobrar a atenção. Os dois municípios estão entre os que registraram maior volume de chuva nas últimas 24 horas, de acordo com boletim da Defesa Civil Estadual. Venda Nova é o primeiro da lista com 50.60 mm e Rio Novo o quinto, com 35 mm.

As cidades com grande volume de chuva foram:

-Venda Nova do Imigrante 50.60

-Vargem Alta 48.00

-Alfredo Chaves 47.80

-Conceição do Castelo 35.60

-Rio Novo do Sul 35.00

-Santa Leopoldina 32.93

-Iúna 26.80

-Anchieta 22.60

-Viana 21.60

-Marechal Floriano 19.40

-Apiacá 19.00

-São José do Calçado 17.00

Veja vídeo a intensidade da chuva registrada na BR 262:

Veja a lista de cidades sob alerta:

-Afonso Cláudio

-Alegre

-Alfredo Chaves

-Anchieta

-Apiacá

-Atilío Vivacqua

-Bom Jesus do Norte

-Brejetuba

-Cachoeiro de Itapemirim

-Castelo

-Conceição do Castelo

-Divino de São Lourenço

-Domingos Martins

-Dores do Rio Preto

-Guaçuí

-Ibatiba

-Ibitirama

-Iconha

-Irupi

-Itapemirim

-Itarana

-Iúna

-Jerônimo Monteiro

-Laranja da Terra

-Marataízes

-Marechal Floriano

-Mimoso do Sul

-Muniz Freire

-Muqui

-Piúma

-Presidente Kennedy

-Rio Novo do Sul

-Santa Maria de Jetibá

-São José do Calçado

-Vargem Alta

-Venda Nova do Imigrante

