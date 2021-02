Inmet emite alerta de chuva forte para 39 municípios do Espírito Santo; veja a lista

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 140

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta neste sábado (13), com validade até às 9 horas de domingo (14) para 39 cidades do Espírito Santo. O aviso é para perigo potencial para grande acumulado de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. O alerta é para as regiões Sul, Serrana, Caparaó e Grande Vitória.

Segundo o Inmet, também há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco e orienta que a população evite enfrentar o mau tempo, observe alteração nas encostas, evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e, caso necessário, obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja a lista das cidades:

-Afonso Cláudio

-Alegre

-Alfredo Chaves

-Anchieta

-Apiacá

-Atílio Vivácqua

-Bom Jesus do Norte

-Brejetuba

-Cachoeiro de Itapemirim

-Cariacica

-Castelo

-Conceição do Castelo

-Divino de São Lourenço

-Domingos Martins

-Dores do Rio Preto

-Guarapari

-Guaçuí

-Ibatiba

-Ibitirama

-Iconha

-Irupi

-Itapemirim

-Iúna

-Jerônimo Monteiro

-Marataízes

-Marechal Floriano

-Mimoso do Sul

-Muniz Freire

-Muqui

-Piúma

-Presidente Kennedy

-Rio Novo do Sul

-Santa Leopoldina

-Santa Maria de Jetibá

-São José do Calçado

-Vargem Alta

-Venda Nova do Imigrante

-Viana

-Vila Velha

