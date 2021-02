Indústria capixaba reage e cresce 5,4%, muito acima da média nacional

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 15

A produção industrial capixaba foi a que mais cresceu no país em dezembro de 2020, com resultado positivo de 5,4% na comparação com novembro. A média nacional foi de 0,9%. Destacaram-se, ainda, Ceará, com alta de 4,7%. No outro lado da balança, os maiores recuos: Bahia (-4,0%) e Amazonas (-3,7%).

Já no acumulado em 2020, o Estado também teve destaque, no entanto, negativo. A queda foi de -13,9%, também acima da média nacional, de -4,5%. Ceará (-6,1%) e São Paulo (-5,7%) foram outros entes que apresentaram recuo. Os índices positivos foram registrados em Pernambuco (3,7%), Rio de Janeiro (0,2%) e Goiás (0,1%).

No crescimento de 0,9% da atividade industrial na passagem de novembro para dezembro de 2020, na série com ajuste sazonal, houve predomínio de resultados positivos, alcançando 11 dos 15 locais pesquisados, refletindo, em grande medida, a ampliação do movimento de retorno à produção de unidades produtivas, após a adoção de medidas de combate à pandemia de Covid-19.

O índice de média móvel trimestral da indústria mostrou expansão de 1,0% no trimestre encerrado em dezembro de 2020 frente a novembro após também avançar em novembro (1,6%), outubro (2,4%), setembro (4,8%), agosto (7,1%) e julho (9,0%), quando interrompeu a trajetória predominantemente descendente iniciada em novembro de 2019. Nove dos 15 locais pesquisados apontaram taxas positivas nesse mês, com destaque para os maiores avanços registrados por Santa Catarina (2,7%), Paraná (2,5%), Ceará (2,4%), Rio Grande do Sul (1,9%), Região Nordeste (1,8%), São Paulo (1,7%), Minas Gerais (1,4%) e Espírito Santo (1,0%). Por outro lado, Goiás (-1,8%), Pará (-1,5%) e Mato Grosso (-1,0%) assinalaram os recuos mais elevados em dezembro de 2020.

Na comparação com dezembro de 2019, na série sem ajuste sazonal, a indústria cresceu 8,2%, com 13 dos 15 locais pesquisados apontando resultados positivos em dezembro. Rio Grande do Sul (19,7%), Paraná (18,9%), Santa Catarina (18,7%), Minas Gerais (18,4%), Ceará (17,7%), São Paulo (17,5%), Amazonas (9,6%) e Pernambuco (8,3%) tiveram avanços mais intensos do que a média nacional (8,2%), enquanto Região Nordeste (5,7%), Espírito Santo (4,2%), Pará (2,3%), Mato Grosso (1,2%) e Bahia (0,4%) completaram o conjunto de locais com crescimento na produção no índice mensal de dezembro de 2020. Já Rio de Janeiro (-3,9%) e Goiás (-3,5%) apontaram os recuos nesse mês.

No acumulado de 2020, frente a igual período de 2019, a queda na produção alcançou 12 dos 15 locais pesquisados, com destaque para Espírito Santo (-13,9%), Ceará (-6,1%) e São Paulo (-5,7%). Amazonas (-5,5%), Rio Grande do Sul (-5,4%), Bahia (-5,3%) e Mato Grosso (-5,2%) também registraram taxas negativas mais acentuadas do que a média nacional (-4,5%), enquanto Santa Catarina (-4,4%), Minas Gerais (-3,2%), Região Nordeste (-3,0%), Paraná (-2,6%) e Pará (-0,1%) completaram o conjunto de locais com queda na produção no índice acumulado no ano. Por outro lado, Pernambuco (3,7%), Rio de Janeiro (0,2%) e Goiás (0,1%) tiveram crescimento na produção nessa comparação.

