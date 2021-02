IEL-ES está com 80 vagas de estágio abertas na Grande Vitória

Por Redação - Redação 5

O Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES) está com 80 vagas de estágio, sendo 69 para estudantes do ensino superior nas áreas de Administração, Análise de Sistema, Ciência da Computação, Contábeis, Design Gráfico/Desenho Industrial, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda e Sistema da Informação.

Outras 10 vagas de estágio são para alunos de cursos técnicos de Administração, Eletrotécnic a, Estradas, Geoprocessamento, Mecânica, Química e Segurança do Trabalho. Há ainda uma vaga para quem está cursando o Ensino Médio.

As bolsas variam entre R$ 465 e R$ 1.200 podendo ser complementadas com benefícios como Auxílio ou Vale Transporte e Alimentação na empresa. As vagas estão abertas para os municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.

Para se inscrever e saber mais detalhes sobre as vagas, os candidatos devem acessar o site sne.iel.org.br/es.

Confira as vagas:

VAGA Nº 106168

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 5º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h às 18h

Benefícios: R$ 750,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Centro – Vila Velha

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 106020

SESI – ARAÇÁS

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 6h45 às 12h (15 minutos de intervalo)

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Araçás – Vila Velha

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 106016

SESI – COBILÂNDIA

ADMINISTRAÇÃO ou PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h50 às 17h50

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Cobilândia – Vila Velha

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 106070

SESI – PORTO SANTANA

ADMINISTRAÇÃO ou PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 6h40 às 11h40

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Porto Santana – Cariacica

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 106069

SESI – PORTO SANTANA

ADMINISTRAÇÃO ou PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 6h40 às 11h40

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Porto Santana – Cariacica

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 106013

SESI – CAMPO GRANDE

ADMINISTRAÇÃO ou PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 6h40 às 11h40

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Campo Grande – Cariacica

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

VAGA Nº 106023

SESI – CAMPO GRANDE

ADMINISTRAÇÃO ou PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 7h às 12h

Benefícios: R$ 633,34 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Campo Grande – Cariacica

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente e pelo sistema.

VAGA Nº 106072

SESI – SEDE

TI SUPERIOR – Sistema da Informação/ Análise de Sistema, Engenharia da Computação/ Ciência da Computação

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 7º período

