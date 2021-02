Homem sofre tentativa de homicídio dentro de carro em Guaçuí

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 190

Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde deste sábado (6) em Guaçuí. Um homem disparou contra outro que estava em um veículo no bairro Horto Florestal, por volta das 14h30.

Segundo informações da Polícia Militar, foram acionados pela central 190 com informações de que teria ocorrido disparos com arma de fogo no local. Ao chegar no endereço, uma mulher de 40 anos informou que o suspeito teria atirado na direção do seu veículo e acertado o vidro traseiro, onde se encontrava seu filho de 22 anos e seu neto, e depois saiu em sentido ignorado. O tiro não acertou nenhuma pessoa.

Ainda segundo a mulher, o suspeito dos disparos teria uma desavença com um de seus filhos, que está preso, mas que antes de atirar o suspeito falou: “você é irmão do que está preso”, fugindo em seguida.

A vítima não soube informar qual modelo de arma usada nem a direção tomada. Os policiais fizeram rondas no local a fim de encontrar o suspeito, porém não lograram êxito. A vítima foi orientada a prosseguir a Delegacia de Polícia Civil para demais providencias.

