Homem fica ferido após capotar carro na 262 em Brejetuba

Um homem sofreu ferimentos após o carro em que ele estava capotar em um trecho da BR 262, em Brejetuba, na região do Caparaó. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (21).

Militares do Corpo de Bombeiros informaram que foram chamados para socorrer a vítima por volta das 2h50. Eles encontraram o motorista, que estava sozinho no veículo na hora do capotamento, queixando-se de dores no peito e nos braços.

Uma equipe do Samu chegou em seguida e depois da vítima ser retirada pelos bombeiros foi levada pela ambulância do serviço de atendimento de urgência para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante.

A guarnição do Corpo de Bombeiros ficou no local do capotamento fazendo a sinalização da rodovia até a chegada da Polícia Rodoviária Federal para assumir a ocorrência. A causa do acidente não foi informada.

