Governo anuncia mais de R$ 15,7 milhões em melhorias para escolas no município de Vila Velha

Por Redação - Redação 8

Advertisement

Advertisement

Dando continuidade aos investimentos por meio do Programa de Recuperação da Rede Física Escolar, o governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou mais de R$ 15,7 milhões em melhorias para escolas no município de Vila Velha. A solenidade foi realizada na manhã desta quinta-feira (25) e contou com a presença do secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.

Continua depois da publicidade

Para o governador Casagrande, o investimento em infraestrutura é fundamental para a melhoria do desempenho na educação e para o desenvolvimento do Estado. “A educação salva, gera oportunidades e, por isso, parte da distribuição do ICMS depende do desempenho na educação. Por isso, não medimos esforços para a melhoria da estrutura física das escolas em todo o Estado”, disse.

O secretário Vitor de Angelo reforçou a atenção do Governo do Estado na educação e ressaltou a parceria com os municípios em favor da educação. “É simbólico o lugar onde estamos, entre o terreno onde será construída a escola municipal e uma escola estadual. Isso sinaliza a grande parceria do Estado com os municípios. O Governo do Estado tem investido em várias escolas municipais, sendo reformas, reconstrução, ampliação. São milhões em investimento de uma gestão que prioriza a educação”, pontuou.

Na primeira solenidade foram assinadas as Ordens de Serviço para a construção da Unidade Municipal de Ensino Fundamental (UMEF) Vale Encantado e a reconstrução da quadra esportiva da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Benício Gonçalves, ambas localizadas no bairro Vale Encantado.

Continua depois da publicidade

Na mesma ocasião, foi anunciada a implantação do Sistema de Microgeração de Energia Elétrica de Fonte Solar nas Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professor Geraldo Costa Alves, no bairro Boa Vista I e Catharina Chequer, no bairro Novo México.

A segunda solenidade foi realizada na Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Mário Gurgel, no bairro Jabaeté, onde foi assinada a Ordem de Serviço para a reforma da unidade escolar.

“Estamos dando ordem de serviço da energia fotovoltaica em duas escolas de Vila Velha, hoje. São mais de 50 escolas que terão energia fotovoltaica em todo o Estado. No ano passado assinamos o convênio para a construção desta escola. O prefeito entrou neste ano e está dando sequência a esta obra. Estamos cumprindo um compromisso que fizemos com a cidade. Também demos ordem de serviço da escola de Jabaeté, onde já estamos construindo a quadra e agora estamos dando ordem de serviço para a reforma da unidade”, informou.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, destacou a parceria importante entre Governo do Estado e a Prefeitura. “Hoje é um dia de festa! A Ordem de Serviço para a construção da escola Ezequiel Leal. A escola será fundamental para a transformação dos jovens. Todos que amam Vila Velha, como o governador, podem vir ajudar a cidade”, comemorou.

Já a diretora da escola de Jabaeté, Renata Guedes, falou da expectativa da comunidade escolar pela obra. “Sonhamos com este momento. Em nome da comunidade escolar, que é muito atuante, quero agradecer ao governador por este momento histórico e tão esperado por nós. Queremos ofertar o melhor do pedagógico e da estrutura física para que nossos alunos queiram estar aqui e possam se desenvolver”, agradeceu.

Também participaram os deputados estaduais Rafael Favatto, Luciano Machado e Janete de Sá; o secretário-chefe da Casa Militar, Coronel Jocarly Aguiar; o presidente da Junta Comercial, Carlos Rafael; vereadores e lideranças comunitárias.

Detalhes das obras:

UMEF Vale Encantando – será construída em dois blocos: o pedagógico e o administrativo, que serão interligados por uma passarela coberta, com sistema de captação de reaproveitamento das águas de chuva. Os blocos contarão com todos os espaços necessários de uma unidade escolar, como salas de aula, refeitório, vestiários, sala de informática, sala de música, auditório, rampas, quadra, bicicletário e muito mais. Valor da obra: R$ 12.194.645,07.

EEEM Benício Gonçalves – demolição e reconstrução da quadra poliesportiva coberta, reforma da área com arquibancada, recuperação de calçadas no entorno da quadra, plantio de grama e manutenção nos quadros de distribuição no interior do bloco escolar. Valor da obra: R$ 952.844,47.

EEEFM Professor Geraldo Costa Alves e EEEFM Catharina Chequer – Sistema de Microgeração de Energia Elétrica de Fonte Solar – será composto por 205 módulos solares com uma previsão de geração de, aproximadamente, 98.000,0 kWh por escola, gerando uma economia de, aproximadamente, R$ 60 mil por escola. A energia excedente gerada nessas unidades poderá ser utilizada para compensar as faturas de outras escolas. Valor do investimento: R$ 940.671,47.

EEEM Mário Gurgel – substituição total da cobertura, troca das portas dos banheiros, substituição das grades externas, limpeza da fachada em cerâmica e do terreno, construção de miniquadra e pintura geral. Na parte elétrica, aparelhos serão substituídos, além de receber manutenção de Sistema de Proteção contra Descargas Elétricas (SPDA).

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].