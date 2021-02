Gestantes cadastradas nos Cras de Cachoeiro têm acesso a “kit bebê”

Por Redação - Redação 72

Gestantes em situação de vulnerabilidade social, cadastradas nos Centros de Referência e Assistência Social (Cras) de Cachoeiro, podem acessar o benefício eventual de auxílio-natalidade.

Também chamado de “Kit Bebê”, o auxílio pode ser solicitado a partir do 6º mês de gravidez. Para isso, a mãe deve comparecer ao Cras mais próximo à sua residência e fazer o pedido. A solicitação é acolhida pela Central de Benefícios Continuados e Eventuais, que é responsável pela organização das entregas nas casas das gestantes.

As futuras mamãe ganham um conjunto composto por enrolador, lençol, luvas, travesseiro, fraldas de tecido, sabonete, sapatinho, fralda descartável, meias, lenços umedecidos, toalha de banho, cobertor, pente e escovinha para cabelo, creme para assadura, xampu e condicionador infantil e bolsa de maternidade.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Márcia Bezerra esclarece que o benefício é voltado para as famílias que correspondam aos critérios da resolução 588/2018, do Conselho Municipal de Assistência Social, que incluem a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico). “Este é um auxílio eventual, de demanda espontânea. É importante que as pessoas, que se encaixam nesses requisitos, saibam que têm o direito ao benefício, que, certamente, é de grande ajuda”, reforça.

Em Cachoeiro, gestantes que são acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) e as que estão inseridas no programa federal Criança Feliz já foram beneficiadas com o auxílio. No município, em 2020, 186 famílias foram contempladas com o kit.

Caso uma gestante queira solicitar o benefício, mas não esteja inscrita no cadastro único (CadÚnico), deve comparecer a um Cras, levando os seguintes documentos: comprovante de residência, CPF e carteira de identidade. No local, a equipe responsável fará a inclusão e encaminhará a solicitação do benefício. Qualquer dúvida, os moradores de Cachoeiro podem entrar em contato com os Cras do município.

Cras de Cachoeiro:

Centro de Referência de Assistência Social – Alto União

Endereço: Rua José Olímpio Gomes, 614-722 – Alto União | CEP: 29315-050

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 14h – Telefone: (28) 3155-5413

Centro de Referência de Assistência Social – Jardim Itapemirim

Endereço: Rua Aryo Sardemberg, 1 – Jardim Itapemirim | CEP: 29312-230

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 14h – Telefone: (28) 3155-5329

Centro de Referência de Assistência Social – Village da Luz

Endereço: Rua Pedro Pereira, s/n – Village da Luz | CEP: 29309-357

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 14h – Telefone: (28) 3155-5259

Centro de Referência de Assistência Social – Zumbi

Endereço: Rua Maria Dolores Santana, 281-395 – Zumbi | CEP: 29302-360

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 14h – Telefone: (28) 3526-7880

Centro de Referência de Assistência Social – Distrito de Burarama

Endereço: Rodovia João Zago, s/n – Burarama | CEP: 29327-000

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 14h – Telefone: (28) 3539-3014

Centro de Referência de Assistência Social – Distrito de Itaoca

Endereço: Rua Braz Vivácqua, s/n – Itaoca Pedra

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 14h – Telefone: 3526-8717

Centro de Referência de Assistência Social – Rui Pinto Bandeira

Endereço: Rua Apóstolo Mateus, – Rui Pinto Bandeira

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 14h – Telefone: 3522-9535

