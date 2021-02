Frente fria avança sobre o Espírito Santo e deve provocar queda de temperatura no fim de semana 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 181

A massa de ar quente e seco começa a perder força sobre a Região Sudeste nesta semana, permitindo o avanço de uma nova frente fria sob o Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Por conta do ar polar que acompanha a frente fria, as temperaturas vão diminuir no final de semana.

Segundo o Climatempo, entre a quinta e a sexta-feira (5) vamos observar a volta das pancadas de chuvas típicas de verão nas cidades que estavam sem chuva há vários dias consecutivos. A chegada deste sistema vai mudar o tempo trazendo além das chuvas, ventos fortes.

Há indicativo de volumes elevados de chuva no centro-sul e leste de Minas Gerais, Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

Temperatura máxima no sábado, dia 6 de fevereiro, após a chegada da frente fria e do ar frio ao Sudeste do Brasil.

