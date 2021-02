Fim de semana de calor e pancadas de chuva no Sul do ES; veja a previsão

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 28

O fim de semana no sul do Espírito Santo será de tempo nublado, com algumas aberturas de sol. No geral, o clima ficará abafado, com aumento de nebulosidade e chuva no final da tarde. Já no domingo, o sol aparece entre algumas nuvens, em todo o Espírito Santo.

Confira na previsão do tempo:

Sábado

Na Região Sul, sol e aumento de nebulosidade. Chuva fraca, a partir do final da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Serrana, sol e aumento de nebulosidade. Chuva fraca, a partir do final da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Domingo

Na Região Sul, sol e aumento de nebulosidade, com pancadas de chuva, a partir da tarde, somente no Caparaó. Sem chuva nas demais áreas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Serrana, sol e aumento de nebulosidade. Chuva fraca e passageira em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

