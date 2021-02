Fevereiro começa com protestos de professores contra volta às aulas no ES

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 50

Em uma mobilização em defesa da vida e dos serviços públicos, o SINDIUPES, em conjunto com a CNTE e a CUT, e diversas entidades sindicais e sociais estão realizando hoje uma carreata contra o retorno das aulas presenciais sem vacina, contra a Reforma Administrativa e pelo Impeachment de Bolsonaro.

A atividade busca mobilizar a sociedade capixaba diante do aprofundamento das crises sanitária, política e econômica no país, no que classifica o sindicato em descaso, incompetência e irresponsabilidade do governo Bolsonaro, principalmente em relação à pandemia da COVID-19, ao desemprego e à redução de investimentos na Educação, Saúde e em outras áreas.

A carreata integra o Dia Nacional de Lutas e – além do Fora Bolsonaro! – tem como principais bandeiras a vacinação em massa da população, a ampliação dos recursos para o SUS, a retomada do Auxílio Emergencial, a defesa do Programa de Proteção ao Emprego e a suspensão da Lei do Teto de Gastos.

Concentração

A concentração está marcada para às 8h30 horas, do dia 01/02, na UFES, em Goiabeiras (entrada norte), em Vitória, e os veículos irão circular pelas principais ruas e avenidas da região da Grande Vitória.

Essa é uma atividade em que as pessoas estarão dentro dos seus veículos, portanto não haverá aglomeração, mesmo assim todos os cuidados com a prevenção e distanciamento estarão sendo tomados, reforçando as orientações sobre o uso adequado de máscara de proteção e álcool em gel.

