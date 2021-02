Festividades de Carnaval são canceladas em Castelo

Por Redação - Redação 49

Com o objetivo de conter o avanço da Covid-19 no município, a Prefeitura de Castelo, cancelou todas as festividades do carnaval 2021.

De acordo com o decreto 17.831 publicado no Diário Oficial dos Municípios, em 4 de fevereiro, Castelo não vai permitir a promoção de eventos e manifestações festivas de pré-carnaval e do Carnaval, sejam em espaços públicos ou privados, incluindo a realização do tradicional “Bloco das Piranhas”.

Além disso, o decreto também proíbe a utilização de carros de som, trios ou minitrios nas vias públicas. Segundo o decreto, o proprietário que for flagrado infringindo as regras poderá ter o veículo apreendido.

Distribuidores de bebidas e lojas de conveniência anexas aos Postos de Combustíveis terão seus horários de funcionamento reduzidos nos dias 11 e 12 de fevereiro devendo permanecer fechados a partir das 18:00 horas até as 08:00 horas do dia seguinte.

Nas entradas do município poderão ser instaladas “Barreiras Sanitárias”, a fim de limitar o ingresso de pessoas com a finalidade de promover ou participar de eventos festivos em Castelo.

