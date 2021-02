Feira do bairro Gilberto Machado oferece produtos orgânicos toda quinta em Cachoeiro

Por Redação - Redação 35

Os consumidores que desejam comprar produtos orgânicos diretamente do produtor encontram diversas opções na Feira Livre do bairro Gilberto Machado, realizada todas às quintas-feiras, das 16h às 19h, na praça Ruth de Almeida Ramos Vieira, na subida para o clube Jaraguá.

A feira conta com produtos como jiló, couve, quiabo banana da terra, inhame, tomate, ovo caipira, coco, palmito, jaca, linguiça caseira. Também há itens de agroindústrias familiares, como pães, bolos, biscoitos, doces e massas caseiras.

Os produtores são de diversas localidades do município, incluindo Tijuca, Córrego dos Monos, Santa Fé, Gironda, Jacu e Alto Forquilha.

“Nosso objetivo é ajudar a agricultura familiar e colaborar com a conscientização dos benefícios de um consumo responsável e saudável, oferecendo opções variadas para os clientes”, explica o secretário municipal de Agricultura, Paulo Miranda.

De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura (Semag), responsável pela feira, todas as medidas de prevenção contra o coronavírus estão sendo seguidas.

Os vendedores e consumidores precisam manter os cuidados essenciais: utilizar máscara, manter o distanciamento e fazer higienização constante das mãos com álcool 70%. Além disso, há uma distância mínima entre as barracas, com objetivo de evitar aglomeração.

Outras feiras livres de Cachoeiro

Quartas-feiras

Bairro Independência, no largo da Matriz Velha (rua Dom Fernando) – das 5h às 9h

Distrito de Itaoca, no pátio da igreja católica (rua Braz Vivácqua) – 17h às 18h (aceita tíquete-feira do servidor municipal)

Terças e Sextas-feiras

Pavilhão de Eventos da Ilha da Luz – das 17h às 19h (aceita tíquete-feira do servidor municipal)

Sábados

Bairro Nova Brasília, em frente ao ginásio de esportes (rua Joaquim Aquino Xavier) – das 5h às 9h

