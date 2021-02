Estradas de distritos de Cachoeiro recebem manutenção e melhorias

Por Redação - Redação 35

Advertisement

Advertisement

Estradas rurais nos distritos de São Vicente e Itaoca recebem serviços de manutenção e melhoramento realizados pela Secretaria Municipal de Interior (Semui) de Cachoeiro.

Continua depois da publicidade

Em São Vicente, numa estrada de acesso à localidade de Usina São Miguel, um trecho de cerca de 2,5 quilômetros está em melhores condições de tráfego depois de ganhar patrolamento e ensaibramento.

No mesmo distrito, na estrada da localidade de Bom Jardim, a Semui restabeleceu a passagem de veículos em um ponto da via que havia cedido. Para fazer a recomposição do trecho, foi necessária intervenção com instalação de manilhas para drenagem.

Em Itaoca, na estrada do Contorno, também está em andamento o serviço de melhoramento da via com drenagem e encaibramento. “Esse é um caminho muito usado na região, inclusive, pelos caminhões que descarregam vigas que serão utilizadas na reconstrução da ponte de São Vicente”, frisa o secretário de Interior de Cachoeiro, Alexandre Bastos.

Continua depois da publicidade

Também em Itaoca, quase cinco quilômetros da estrada de Salgadinho recebem o serviço de patrolamento e ensaibramento. A previsão é que o trabalho seja finalizado ainda nesta semana.

“Estamos sempre atuando para melhorar as condições de mobilidade no meio rural, o que é bom para a qualidade de vida das famílias e para a economia do campo”, afirma Bastos.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.