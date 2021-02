Espírito Santo deve iniciar imunização de idosos nesta semana

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 99

Advertisement

Advertisement

O Espírito Santo deve receber ainda nesta semana um novo lote de vacinas fabricadas pelo Instituto Butantan, segundo afirmou o secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, durante coletiva nesta segunda-feira (1).

Continua depois da publicidade

A Secretaria de Saúde aguarda a confirmação do envio de novas doses por parte do Ministério da Saúde, mas, ainda não se sabe a quantidade de antígeno que chegará ao Estado Capixaba. As doses devem chegar entre a quarta e quinta-feira (4).

Nésio esclareceu ainda que uma pequena parte destas vacinas serão encaminhadas aos profissionais da saúde, mas que a maior quantidade será usada para iniciar a imunização de idosos com mais de 90 no ES.

“Hoje será atualizado um novo escalonamento, essa semana devemos receber um novo lote de vacinas do Butantan entre quarta e quinta-feira vamos iniciar a vacinação das pessoas com mais de 90 anos com o lote que chegar”, disse.

Continua depois da publicidade

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.