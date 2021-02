Espírito Santo deve imunizar mais de 18 mil idosos acima de 90 anos contra a Covid-19

Por Redação - Redação 18

Com a garantia da remessa de novas doses da vacina contra o novo Coronavírus (Covid-19) pelo Ministério da Saúde, o Governo do Estado antecipou a imunização de idosos acima dos 90 anos no Espírito Santo. Na tarde desta quinta-feira (04), o governador Renato Casagrande participou de um ato simbólico no Palácio Anchieta, em Vitória, que marcou o início da vacinação deste público-alvo. A distribuição das doses aos municípios já começou a ser realizada nessa quarta-feira (03).

Para a antecipação, o Estado usará as doses que estavam guardadas para a segunda aplicação dos grupos que já haviam sido imunizados anteriormente. As novas doses irão repor esse quantitativo assim que chegarem. A previsão, segundo dados do Ministério da Saúde, é que sejam imunizados 18.042 idosos no Espírito Santo com idade de 90 anos ou mais.

“Foi muito bom termos avançado bem na proteção dos trabalhadores da saúde, que estão no pelotão de frente do trabalho de enfrentamento à pandemia. Ainda falta vacinar uma parte desses profissionais, mas aqueles que estão mais ligados já receberam sua vacina. Estou muito feliz de receber vocês aqui e estava ansioso para começar a vacinar as pessoas do grupo de risco, que são as pessoas de mais idade. Porque a gente sabe que essa doença atinge a todos, mas atinge mais quem tem mais idade. Está sendo muito bom dar esse passo”, afirmou o governador.

Casagrande destacou que, desde o início da pandemia, o Governo do Estado tem buscado manter um diálogo permanente com a sociedade, enfrentando as notícias falsas (fake news) e outros ataques à ciência. “Na hora da intolerância temos que ser tolerantes. Na hora da impaciência temos que ser pacientes. O momento exige muita tolerância, muita paciência, muito equilíbrio e muita ciência, além de muitas evidências científicas. Tudo isso para podermos, juntos com a nossa fé, seguirmos em frente e vencermos a pandemia”, disse.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, reforçou a importância do início da imunização dos idosos. “A Covid é uma doença infectocontagiosa que tem os idosos, acima dos 60 anos, com 76% de suas vítimas aproximadamente no Espírito Santo. Na faixa etária dos 90 anos, cerca de 34% dos que se infectam podem evoluir à óbito. Mais ou menos em 12 semanas o sistema imune de vocês vai responder para poder protegê-los e terão 100% de eficácia na proteção de casos graves”, observou.

Nésio Fernandes também falou sobre o cronograma de distribuição das doses para a vacinação dos idosos também nos municípios. “As vacinas também foram encaminhadas pela manhã às Regionais e os municípios do interior já podem buscar as doses nas Superintendências para que possamos iniciar logo este grande passo na imunização dos idosos de 90 anos ou mais. Não temos dúvidas nenhuma que poderemos contar com celebrações em família sem tristezas por conta de uma doença infecciosa”, projetou o secretário.

Emoção e alívio marcam vacinação

Marcada por muita felicidade e sentimento de gratidão, o ato simbólico de início de vacinação da população idosa de 90 anos ou mais contou com a presença de seis cidadãos desta faixa etária para representar a população capixaba. A primeira a receber a imunização foi a cerimonialista do Palácio Anchieta, Hilda Cabas, 92 anos de idade, que há 40 anos dedica-se ao trabalho como servidora pública do Executivo.

“É um dia feliz e de gratidão. Espero que o governador tenha êxito nessa força de vacinar todos idosos e livrar o nosso povo dessa pandemia. Meu sentimento hoje é de gratidão e alegria, porque agora tenho uma data certa para voltar a trabalhar. Estava muito ansiosa para tomar a vacina logo, sem medo”, disse, emocionada, Hilda Cabas.

Também foram vacinados o senhor José Fanulfre, de 98 anos e morador de Serra; Francisco de Paula Neto, 90, morador de Cariacica; a senhora Delmira Rosa da Silva Almeida, 90, moradora de Vila Velha; Cirilo Santana, 90, morador de Viana; e Nelson de Oliveira Santos, 90, morador de Vitória.

Morador do bairro Gurigica há seis décadas, Nelson de Oliveira Santos ressaltou a alegria por receber a primeira dose e revelou o que pretende fazer após a imunização: “Estou muito feliz por estar aqui hoje e agora espero poder sair de casa e passear, quero poder voltar a fazer as minhas coisinhas.”

Vacinação de idosos no Espírito Santo

O Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a Covid-19 estabelece que a população idosa acima dos 75 anos não institucionalizada faz parte do grupo prioritário para esta primeira fase da Campanha, entretanto, devido ao quantitativo de doses adquiridas pelo Governo Federal e distribuídas aos Estados, foi necessário realizar o escalonamento por idades, priorizando inicialmente o público de 90 anos ou mais.

Em relação à execução da imunização, a ação é realizada pelos municípios, mas o Estado, por meio do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Secretaria da Saúde (Sesa), tem trabalhado em parceria na coordenação das estratégias, com orientações e recomendações, como iniciar a imunização nos próprios serviços junto a ações extramuros, com vacinação domiciliar de idosos com dificuldade de locomoção ou acamados.

Além disso, o Programa orienta que os municípios realizem estratégias também quanto à organização da demanda nos serviços de vacinação, com agendamento on-line ou telefônico, além de outras estratégias previstas no Plano Estadual de Operacionalização da Vacinação Covid-19.

