ENCHENTE | Defesa Civil de Cachoeiro emite alerta para inundação nas próximas horas

Apesar do nível do Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, seguir recuando, a Defesa Civil Municipal emitiu alerta às 21h deste sábado (20) para uma possível enchente ainda na madrugada deste domingo (21). O aviso se deve às fortes chuvas que caem nas cabeceiras do rio, na região do Caparaó.

Equipes já se deslocaram para os distritos de Pacotuba e Coutinho para avisar a população local sobre os riscos de inundação nas próximas horas. “Estamos sobreaviso. O volume das chuvas nas cabeceiras é grande e causará impactos no nível do rio em Cachoeiro”, disse o coordenador da Defesa Civil, Elio Carlos Miranda.

De acordo com o órgão, com o volume de chuvas registrado na região do Caparaó e municípios vizinhos e o aumento da vazão em hidroelétricas, há expectativa que o leito do rio se eleve de forma importante também na cidade, com possíveis alagamentos nas áreas mais baixas, como os bairros Coronel Borges, Baiminas, Arariguaba e Álvaro Tavares.

A Defesa Civil pede que a população fique em estado de atenção e entre em contato em casos de urgência pelo telefone (28) 98814-3497.

