Duas mulheres são detidas pela Guarda Municipal com roupas furtadas em Cachoeiro

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 82

A Guarda Civil Municipal deteve duas mulheres suspeitas de terem furtados peças de roupas em lojas, na tarde desta quinta-feira (4) em Cachoeiro de Itapemirim. A ação aconteceu na rua Bernardo Horta, no bairro Guandu.

Os agentes foram acionados pela proprietária de uma das lojas, que, junto de funcionárias, havia encontrado duas mulheres suspeitas de terem cometido o furto. Após abordagem, a proprietária verificou que peças de roupas que estava com elas tinham sido furtadas do estabelecimento. Além disso, peças de outras lojas, próximas ao acontecido, também foram encontradas com as suspeitas.

As partes envolvidas foram encaminhadas ao Departamento de Polícia Judiciária para as providências cabíveis.

