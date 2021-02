Defesa Civil alerta para chuva de até 150 mm e granizo para regiões Sul e Serrana do ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 103

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros emitiram um alerta para risco de temporais nos próximos dias no Sul do Espírito Santo. O acumulado de chuva poderá chegar a 150 milímetros entre os dias 5 e 11 de fevereiro.

A primeira Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) de 2021 começa a influenciar o tempo no Estado nesta sexta-feira (5), especialmente no Sul. A instabilidade elevada vai provocar pancadas de chuva com trovoadas e podem ocorrer vendavais e granizo.

No sábado (6), a previsão é de chuva em todo Estado, acompanhada de trovoadas e rajadas de vento localizadas. Os maiores acumulados estão previstos para as regiões Serrana e Sul do Espírito Santo.

No domingo (7) e na segunda (8), a previsão também é de chuva de até forte intensidade. Durante o dia, a temperatura diminui. A ZCAS deve persistir até meados da semana que vem, pelo menos, de acordo com as últimas previsões.

