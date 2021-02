Decreto proíbe a realização de eventos de carnaval em Cachoeiro

Por Redação - Redação 8

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim publicou um decreto nesta quinta-feira (11), proibindo a realização de eventos e festas de carnaval, pré-carnavalescas ou similares no município. A determinação se dá em razão da situação epidemiológica relativa à Covid-19. O documento nº 30.282 consta no Diário Oficial do Município de hoje e aponta a proibição de eventos por entes públicos e privados, em locais abertos ou fechados, incluindo carnaval de rua, em clubes, shoppings e afins.

O funcionamento das atividades econômicas em Cachoeiro está permitido no período do carnaval, desde que sejam resguardadas as condicionantes atualmente em vigor (decreto n° 29.480).

“Publicamos o decreto para que fique bem clara a orientação de que é proibido a realização de festas e aglomerações neste carnaval, seja em área pública ou privada. Ainda estamos vivendo uma pandemia e, apesar da vacinação já ter começado, precisamos manter os cuidados. A população precisa ter consciência, manter o distanciamento, higienizar as mãos e utilizar máscara para ajudar a combater a disseminação do vírus na cidade”, frisa o vice-prefeito e coordenador do Sistema de Comando de Operações (SCO) de enfrentamento da pandemia, Ruy Guedes.

