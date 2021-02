Criminosos que assaltaram e agrediram taxista em Alegre são detidos durante operação conjunta 

Por Redação - Redação 65

Uma operação deflagrada, nesse domingo (21), pela equipe da Delegacia Regional de Alegre, com apoio da Polícia Militar (PMES), resultou na prisão de dois homens investigados por envolvimento em um roubo a um taxista, cometido no município. Os suspeitos foram presos em cumprimento de mandados de prisão, em suas respectivas residências.

Duas equipes da PMES, juntamente com 13 policiais civis, iniciaram as buscas nas primeiras horas da manhã de domingo. O primeiro alvo foi um homem de 20 anos, preso em sua residência, no Morro do Sabão, bairro Vila Alta, em Alegre. Na casa dele, os policiais encontraram um simulacro de pistola, munições, um coldre e material para embalo de entorpecentes.

O segundo detido foi um homem de 21 anos, também encontrado em casa, no mesmo bairro do primeiro alvo. Com ele, os policiais apreenderam um celular, furtado de um estabelecimento comercial, na madrugada da última sexta-feira (19).

Os detidos são investigados em um inquérito que apura um roubo cometido contra um taxista, no dia 08 de fevereiro. De acordo com as investigações, três pessoas solicitaram uma corrida no Centro de Alegre, para uma localidade na zona rural do município. Ao chegarem ao destino, os suspeitos anunciaram o assalto e um deles deu uma gravata na vítima, que entrou em luta corporal. O trio roubou o dinheiro e o celular do taxista, e fugiu a pé.

“A investigação rapidamente identificou os três envolvidos, sendo dois presos na operação desse domingo. O terceiro suspeito foi procurado, mas não foi localizado. Existe um mandado de prisão contra ele, que agora é considerado foragido”, explicou o delegado Fabio Teixeira, que preside o inquérito.

Durante as buscas, um outro homem de 18 anos, foi preso em flagrante. Na casa dele os policiais apreenderam crack, maconha, uma balança de precisão e dinheiro. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre e autuado por tráfico de drogas.

