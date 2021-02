Covid-19: morre mais um paciente transferido do Amazonas para o Espírito Santo

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 28

No início da tarde deste sábado, a Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) informou que mais um dos pacientes transferidos do Amazonas para o Estado veio a óbito por complicações de correntes da Covid-19. A Sesa lamentou o ocorrido um paciente do sexo masculino, de 59 anos, ocorrido às 23h15 de sexta-feira (12). O paciente ficou hospitalizado por 23 dias.

A família foi comunicada e serão adotados protocolos para liberação do corpo – processo de responsabilidade do Governo do Estado do Amazonas. Toda a atividade será acompanhada pela técnica representante do Governo do Estado do Amazonas que está em solo capixaba, além de profissionais do hospital (médico, assistente social e psicólogo).

Outros 15 pacientes transferidos do estado do Amazonas para o Espírito Santo permanecem sob os cuidados dos profissionais do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, sendo quatro em UTI e 11 em enfermaria.

