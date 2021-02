Conheça o perfil de um dos maiores hackers do país preso em Cachoeiro; prejuízo pode chegar a R$ 10 milhões

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 342

Sem vínculo empregatício, 32 anos, morando em um dos residenciais mais bem quisto de Cachoeiro de Itapemirim, localizado em bairro nobre, o mentor intelectual de um esquema criminoso que furtava dinheiro de contas da Caixa Econômica vivia uma vida bacana, mas, sem ostentar os milhões que arrecadava com as fraudes bancárias.

Considerado pela Polícia Federal um programador de software experiente e muito inteligente, o investigado que encabeçava a organização criminosa, desenvolveu um malware – um tipo de programa de computador desenvolvido para infectar o computador – que era utilizado da seguinte maneira:

Ele criava um cadastro por meio de mensagem chamativa, enviada por e-mail ou por redes sociais, a vítima colocava seus dados pessoais no link, que roubava as informações.

Mas, o diferencial do esquema criado pelo criminoso era que, quando a vítima clicava no link, ele tinha acesso remotamente ao dispositivo da pessoa, fossem eles computadores ou celulares, e aí, em posse dos dados e acesso, fazia transferência bancarias para contas de laranjas.

Depois disso, ele aplicava o dinheiro em Biticoin, e transferia para sua conta. Parte ficava com ele, e outra parte ficava com os demais membros do grupo. Além do apartamento em Cachoeiro, ele era dono de um imóvel em um residencial de luxo em Guarapari.

Alguns milhões foram apreendidos no apartamento onde ele residia, em Cachoeiro, e outra parte do montante na casa dos pais dele. A polícia estima que, ao todo, tenha localizado entre R$ 5 a 10 milhões em espécie, mas o valor exato só será divulgado no final do dia, após a contagem das cédulas.

Há indícios, ainda, de que o mentor vendia o malware para outras organizações criminosas.

Anabolizantes

A prisão em flagrante na manhã de hoje, apesar de todos os crimes investigados e concluídos pela PF, foi motivada pela presença de anabolizantes importados sem registro na Anvisa na casa do investigado, que também revendia o medicamento.

Até o momento, somente o hacker foi preso. A polícia aguarda a Justiça expedir mandados de outros investigados no caso, além do bloqueio de bens e contas dos membros da organização.

