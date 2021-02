Concursos Públicos: semana começa com inscrições em diferentes estados

Por Redação - Redação 10

A semana começou com diversos editais de concursos públicos sendo abertos pelo país. Entre os concursos federais estão o da Aeronáutica, que vai ofertar 223 vagas para o nível médio, Marinha, com 980 vagas em diferentes estados, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este último é o que está oferecendo a maior quantidade de vagas, são 22.409 de nível médio em todo o Brasil.

Além das oportunidades com contração após aprovação, também há concurso para preenchimento de cadastros reservas – quando os candidatos vão sendo contratados conforme for surgindo vagas no decorrer da validade do concurso. O valor das inscrições varia de acordo com cada certame.

O processo de intermediação de um concurso é feito pelas instituições conhecidas como bancas organizadoras. As mais conhecidas são a Fundação Getúlio Vargas (FGV), Fundação Carlos Chagas (FCC) e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Uma vez definida a banca, o edital do concurso pode ser publicado. Só então os interessados podem iniciar os trâmites para fazer a inscrição.

Confira, abaixo, a lista de concursos com editais lançados:

Ministério da Economia: 100 vagas imediatas e 490 vagas de cadastro reserva para quatro cargos Médio, Técnico e Ensino Superior).

Aeronáutica: 223 vagas para nível médio

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil): cadastro de reserva em cargos de nível superior

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 22.409 vagas de nível médio

Marinha: 980 vagas

Prefeitura de Bacurituba (MA): 26 vagas

Prefeitura de Bela Vista do Toldo (SC): 60 vagas

Prefeitura de Birigui (SP): 74 vagas

Prefeitura de São Valério do Sul (RS): 13 vagas

Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho do Paraná: 69 vagas

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brusque (SC): 11 vagas

Bolsa de estudo para concursos

