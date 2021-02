Com dívida de mais de R$ 300 milhões, Viação Itapemirim amplia negócios em MG

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 26

Advertisement

Advertisement

Mesmo em recuperação judicial, com dívida que ultrapassa a casa dos R$ 300 milhões, referentes a impostos, fornecedores e trabalhadores, a Viação Itapemirim, fundada pela família Cola na cidade de Cachoeiro de Itapemirim-ES há 67 anos, está ampliando seus negócios em Minas Gerais. Em um vídeo institucional, o vice-governador de MG, Paulo Eduardo Rocha Brant, e secretários estaduais comemoraram a expansão dos negócios da empresa no Estado.

Continua depois da publicidade

De acordo com a Agência Minas, o Grupo Itapemirim, que até então operava apenas com transporte terrestre, está instalando uma unidade no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, que será um dos principais hubs da companhia. A previsão é de que as operações aéreas iniciem no próximo mês. O objetivo da empresa é realizar a integração entre os transportes terrestre e aéreo no terminal.

Na avaliação do secretário adjunto de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, quanto mais players atuarem no mercado, melhor será o resultado para os usuários. “Isso gera mais competitividade e concorrência. Dessa maneira, ganham tanto o cidadão mineiro quanto o empreendedor e, assim, conseguimos aos poucos trabalhar esse desenvolvimento que tanto esperamos. Minas Gerais é um estado amigo de quem gera emprego e renda”, observa Passalio.

Continua depois da publicidade

A operação de expansão e implementação vem sendo intermediada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), por meio da Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (Indi).

Para o vice-governador Paulo Brant, a iniciativa é fruto do esforço do Governo de Minas para atração de negócios e investimentos para o Estado. “Nosso trabalho de trazer novas empresas para Minas está conseguindo resultados muito auspiciosos”, afirma.

Blant ressalta que o novo hub da Itapemirim fará a integração entre os transportes aéreo e terrestre, trazendo novas possibilidades não apenas para a capital mineira e a região metropolitana, mas para todo o Estado.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O diretor de Atração de Investimentos do Indi, Ronaldo Alexandre Barquette, pontua que receber novos investimentos do grupo representa um marco, considerando que este é um setor em franca recuperação.

“Vale lembrar que este foi um dos segmentos mais afetados pela crise atual. Para o setor aeronáutico, consolida, cada vez mais, a vocação do estado de ser um hub logístico, com múltiplas conexões, ligando ainda mais cidades mineiras a destinos nacionais e internacionais. Traz, também, uma nova proposta de integração intermodal aéreo e rodoviário para os usuários”, destaca.

Ambiente favorável

O vice-presidente do Grupo Itapemirim, Adilson Furlan, afirma que a operação foi estimulada pelo ambiente favorável para os negócios que encontraram no Estado.

“Em Minas Gerais, realmente existe um empreendedorismo muito forte ligado ao governo estadual. Por isso, queremos estar junto com esse desenvolvimento. Nós sabemos que, aqui, temos um caminho rápido e reto com um empenho forte do setor público”, diz.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].