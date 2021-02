Com chegada de novas doses de vacina, ES inicia imunização em idosos de 80 a 85 anos

Por Redação - Redação 87

Advertisement

Advertisement

Com a chegada de mais 61 mil doses de vacinas no Espírito Santo nesta quarta-feira (24), o Estado vai iniciar a vacinação contra a Covid-19 em idosos na faixa etária de 80 a 85 anos. Nessa etapa devem ser vacinados mais 24% da população nessa idade, um total estimado em 44.963. As doses também vão completar a imunização de 100% dos idosos de 85 a 89 anos, que possui população estimada de 26.010 mil pessoas e 8% para trabalhadores da saúde, com população estimada de 124.416. São 38 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford e 23 mil doses da Coronavac (Sinovac/Butantan).

Continua depois da publicidade

Nesta quinta-feira (25), o governador Renato Casagrande participa presencialmente de solenidade simbólica de abertura da vacinação para idosos acima de 80 anos. que será realizada

no Posto de Saúde de Jardim Marilândia, em Vila Velha.

Para essa nova remessa, o Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização, definiu o envio de doses para completar a imunização de 100% dos idosos de 85 a 89 anos, que possui população estimada de 26.010 mil pessoas; mais 24% da população de 80 a 84 anos, que possui população estimada de 44.963; e 8% para trabalhadores da saúde, com população estimada de 124.416. O quantitativo enviado obedece a critérios de proporcionalidade das populações dos grupos prioritários.

Para o esquema de aplicação, o Estado seguirá a orientação do Ministério da Saúde de uso de todas as primeiras doses da AstraZeneca/Oxford, com a garantia de envio da segunda dose posteriormente, uma vez que tem intervalo de 12 semanas. Já em relação a segunda dose da Coronavac, também seguindo orientação, as doses serão guardas para aplicação em intervalo de até quatro semanas.

Continua depois da publicidade

Além disso, com a antecipação da imunização do público de 85 a 89 anos, utilizando a segunda dose guardada na Rede de Frio, com a chegada do lote desta população, o Estado irá repor este quantitativo.

As doses estão na Central Estadual de Rede de Frio, localizada em Vitória, para cadastramento. A previsão de distribuição aos municípios da Região Metropolitana é nesta quinta-feira (25) e o envio às regionais de saúde da região Norte, Sul e Central a partir de sexta-feira (26).

Para as próximas remessas, a Secretaria da Saúde aguarda a confirmação da data e do quantitativo de doses por parte do Ministério da Saúde.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Público da primeira fase de vacinação

O Ministério da Saúde definiu como público prioritário da primeira fase da Campanha de Vacinação trabalhadores da saúde; pessoas maiores de 60 anos residentes em instituições de longa permanência; pessoas maiores de 18 anos com deficiência residentes em Residências Inclusivas; indígenas aldeados; e idosos acima dos 75 anos.

Devido ao cenário de escassez de vacinas no Brasil, o Estado pactuou com os municípios medidas por meio da Comissão Intergestores Bipartite, visando a garantir a vacinação de forma ordenada aos trabalhadores da saúde e aos idosos, com resoluções de escalonamento dos grupos até a sua totalidade. Para os demais grupos foram garantidos 100% da vacinação ao total da sua população, tanto da primeira quanto da segunda dose.

No momento, o Estado apresenta 81% da população de trabalhadores da saúde imunizada e antecipou, desde o último dia 17 de fevereiro, a vacinação de idosos de 85 a 89 anos. Em relação aos idosos, a orientação aos municípios é, de acordo com a Resolução CIB Nº013, ao atingir 90% da imunização de um grupo, ampliar a vacinação para o grupo seguinte, em conformidade com os cenários de disponibilidade da vacina.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].