Com 1,55m acima do normal, Defesa Civil monitora Rio Itapemirim em Cachoeiro 

Até às 21h desta sexta-feira (19), o Rio Itapemirim estava 1,55 metro acima do normal, ainda sem oferecer riscos à população ribeirinha. Mas, de acordo com a Defesa Civil, equipes monitoram a elevação do curso da água.

A preocupação se deve porque chove intensamente nos municípios do Caparaó e os rios desta região desaguam no Itapemirim. Cidades como Ibitirama, Alegre, Mimoso do Sul, Bom Jesus do Norte, São José do Calçado e Divino de São Lourenço já registram inundações importantes.

A Defesa Civil de Cachoeiro está de plantão e pode ser acionada pelo telefone (28) 98814-3497.

Em caso de emergência, moradores também podem ligar para o 199 (Defesa Civil) ou para o Corpo de Bombeiros (193). A população deve ficar atenta, já que há previsão de mais chuvas nas próximas horas para a região.

