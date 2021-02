Cidade do Paraná obriga uso de pulseira por contaminados e suspeitos de Covid-19

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 42

Advertisement

Advertisement

O município de Nova Santa Rosa, no Paraná, determinou a obrigatoriedade do uso de pulseiras que identificam se o paciente está com Covid. A regra já está valendo desde a última sexta-feira (26) e vale também para as pessoas que convivem com o infectado.

Continua depois da publicidade

Segundo o site da prefeitura da cidade, uma pulseira vermelha será usada para aqueles que estão com confirmação da infecção. Já a pulseira verde, para os contatos, ou seja, familiares e amigos que estiveram com o paciente.

Quem descumprir a regra, segundo a prefeitura, seja tirando a pulseira ou desrespeitando o isolamento, poderá responder por crime contra a saúde pública.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].