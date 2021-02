CHUVAS NO SUL DO ES | Rio Itapemirim registra às 8h deste sábado (20), 2,41m acima do normal em Cachoeiro 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 399

De acordo com o monitoramento da Defesa Civil Municipal, até às 8h deste sábado (20), o Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, estava 2,41 metros acima do normal. A elevação se deve às fortes chuvas que caem nos municípios do Caparaó, onde ficam as cabeceiras do Itapemirim.

Nas áreas mais baixas do distrito de Pacotuba, ruas, casas e quintais foram tomados pelas águas, e temendo uma nova enchente, moradores iniciaram ainda na noite desta sexta-feira a retirada dos moveis e pertences das residências.

É importante ressaltar que quem mora em áreas ribeirinhas permaneça atento ao comportamento do rio. Quem em área de encostas também deve estar atento aos sinais de deslizamentos (como fissuras e movimentação de terra), que podem ocorrer em função da saturação do solo.

A Defesa Civil de Cachoeiro está de plantão e pode ser acionada pelo telefone (28) 98814-3497.

