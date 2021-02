Cantora de Guaçuí prepara lançamento do projeto autoral “Varandeia”

Por Redação - Redação 45

A cantora e compositora Ana Moraes foi a convidada desta sexta-feira (26) do programa Aqui nas Cidades e falou sobre a carreira, novos projetos e contou, em primeira mão, que está preparando o material final para o lançamento de um projeto totalmente autoral chamado “Varandeia”, que será composto por seis clipes de músicas inéditas e gravado em Guaçuí.

A jovem artista, que ganhou espaço no mundo da música interpretando sucessos da MPB e Samba, agora ela pretende embarcar na produção de conteúdos inéditos, além de concluir o trabalho autoral, que precisou ser adiado por causa da pandemia do novo coronavírus.

“Começamos a gravar no finalzinho de dezembro e já tem a metade das músicas gravadas, agora falta as outras para gente ter esse trabalho autoral completo. São singles clipes e o nome veio porque eu comecei a pensar em cada lugar que eu quisesse gravar. É importante que cada música tivesse uma identidade diferente, por isso compus com pessoas diferente. Daí, achei legal que cada clipe fosse gravado numa varanda diferente aqui de Guaçuí, locais que as pessoas se reconhecessem e se identificassem com cada canção”, explicou Ana.

Filha de escritor e com uma paixão intensa em compor e cantar, Ana Moraes estudou música com o maestro Celso Montoni, de Guaçuí e chegou a fazer o Curso de Expressão Viva na cidade do Rio de Janeiro. Clique AQUI e confira o clipe da música Sozinha.

Além das composições e projetos autorais, Ana gravou um clipe com cantor e compositor Ivo Mozart, mas nunca abandonou os palcos e barzinhos em Guaçuí. Lugares que inspiraram a artista a ganhar o mundo através da música.

Confira a entrevista ao Programa Aqui nas Cidades e um pouquinho dessas maravilhosas músicas da cantora na íntegra:

