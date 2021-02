Caminhão fica preso em cratera após asfalto ceder em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 161

Um caminhão da Prefeitura Municipal acabou caindo dentro de um buraco após o asfalto ceder em um trecho da rua Ângelo Bressan, no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta sexta-feira (19).

O veículo descia a rua quando próximo ao Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes a cratera se abriu “engolindo” as rodas da parte frontal do caminhão.

Segundo populares, o buraco seria resultado de um serviço da concessionária de água e esgoto do município, e estaria no trecho há um bom tempo, mas, com as chuvas dos últimos dias, havia aumentado de tamanho.

Máquinas estão tentando retirar o caminhão da via, e até o momento, o trecho segue interditado para a passagem de veículos.

