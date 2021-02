Câmera registra batida entre moto e carro que deixou motociclista ferido na Jones dos Santos Neves em Cachoeiro | Vídeo 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 74

A câmera de monitoramento de um estabelecimento que fica na rotatória do bairro BNH, também conhecida como Bolo de Noiva, em Cachoeiro de Itapemirim, registrou às 9h53 deste sábado (20), uma cena impressionante: a colisão entre uma motocicleta e uma caminhonete.

O motociclista não reduz ao se aproximar da rotatória e colide com a lateral da pick-up, que tinha preferência no trecho. As imagens mostram o homem sendo arremessado e, em seguida, atingindo um poste.

Apesar da gravidade do acidente, o Corpo de Bombeiros informou que socorreu a vítima para o Pronto Atendimento do bairro Marbrasa sem fermentos graves. Os ocupantes da caminhonete não sofreram escoriações e prestaram assistência ao motociclista no momento do acidente.

