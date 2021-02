Cachoeiro terá programação cultural on-line tem teatro, dança, capoeira e atrações infantis

Por Redação - Redação 9

Advertisement

Advertisement

Teatro, poesia, dança, capoeira e atrações para a criançada estão na programação, desta semana, das apresentações virtuais gratuitas desenvolvidas por artistas e produtores culturais de Cachoeiro contemplados pela Lei Aldir Blanc, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult). Confira:

Continua depois da publicidade

“Poesia pra quê?”

O espetáculo “Poesia pra quê?”, baseado em poesias capixabas, será exibido virtualmente pela Companhia Nós de Teatro. Os atores, diretamente de suas casas, produzirão o conteúdo que será exibido nas plataformas digitais. Na sexta (26) e sábado (27), às 19h, e no domingo (28), às 18h.

Projeto Vivências

No sábado (27), o projeto “Vivências” realizará a primeira live por meio da plataforma zoom. Será um bate-papo sobre capoeira, a partir das 20h, com o capoeirista Ary Lima, natural de Cachoeiro e que, atualmente, mora em Nova York.

O galinho garnizé

No sábado (27), será realizada uma live para contar a história do galinho garnizé, um animal teimoso que queria cantar com seu pai, porém era pequeno e desobediente.

Continua depois da publicidade

Serão duas apresentações, às 9h e 15h, por meio do Facebook da contadora de histórias Ester Andrade. O objetivo é conciliar a história com a pandemia, com intuito de conscientizar as crianças, lidando com o assunto de forma lúdica.

“Viva ser…tão”

O Coletivo Viva Dança apresentará, no sábado (27), às 20h, o espetáculo de dança com música ao vivo “Viva ser…tão”. A transmissão será feita pelo Instagram do coletivo.

Oficina bonecos simples em porcelana fria

No domingo (28), o artista Beto Rodrigues ensinará passo a passo, por meio de live em seu perfil do facebook, às 15h, a confeccionar bonecos em porcelana fria.

Advertisement

Agenda

Continua depois da publicidade

“Poesia pra quê?” – Cia Nós de Teatro

Quando: 26, 27 e 28 de fevereiro, sexta e sábado às 19h e domingo às 18h

Onde: https://www.flowcode.com/page/ nosdeteatro

“O galinho garnizé”, com Ester Andrade

Quando: 27 de fevereiro, às 9h e às 15h

Onde: https://www.facebook.com/ ester.andrade.3367

Projeto Vivências – Associação Folclore Cachoeiro

Quando: 27 de fevereiro, às 20h

Onde: https://us05web.zoom.us/j/ 81746116806?pwd= aFMyaSt2UTFNeCsrSDhZTTVGUVAxUT 09

“Viva ser…tão” – Coletivo Viva Dança

Quando: 27 de fevereiro, às 20h

Onde: Instagram @coletivovivadanca

Oficina bonecos simples, com Beto Rodrigues

Quando: 28 de fevereiro, às 15h

Onde: https://www.facebook.com/ bebeto.santos.3760

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].