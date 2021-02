Cachoeiro registrou maior temperatura do ES em janeiro; veja o que esperar para fevereiro

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 28

Frentes frias bloqueadas, pouca chuva e muitas horas de sol. Essa é a receita perfeita para chegar ao calor que tem feito nas últimas semanas. Nesse cenário, Cachoeiro de Itapemirim bateu o recorde com o dia mais quente do mês de janeiro no Espírito Santo. Na última quinta-feira (28), a cidade teve os termômetros chegando aos 37,2 graus. O segundo lugar nesse ranking caloroso também fica o Sul do Estado: em Alegre, os termômetros chegaram, no mesmo dia, aos 36,5 graus. O levantamento é do Incaper.

A pouca chuva marcou o período. A média pluviométrica em Cachoeiro, em janeiro, é de 159 milímetros. Este ano, no entanto, foram apenas 82.6 milímetros de chuvas no município. A deficiência de águas pegou em cheio outras cidades sulistas: Alegre, Venda Nova do Imigrante e Iúna tiveram chuvas abaixo da média no mês.

E fevereiro?

A previsão é de que o calor continue, mas dentro da normalidade para o mês. As chuvas devem voltar à normalidade. No entanto, fevereiro é um mês que apresenta o chamado veranico. Esse fenômeno é um processo de ausência ou diminuição das chuvas por um período de, no mínimo, quatro dias consecutivos, em comparação aos demais meses do período chuvoso do ano.

De maneira geral, o mês de fevereiro deste ano deve seguir os padrões médios de chuva e de temperatura. Não são esperados grandes volumes de chuva e, por ser um mês em que normalmente chove pouco no Estado, a chuva deve ficar dentro da normalidade, com acumulados pouco expressivos de precipitação pluviométrica.

