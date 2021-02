Cachoeiro realiza aula inaugural do curso de Letras-Português no Ifes

Por Redação - Redação 18

Advertisement

Advertisement

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) realizará, nesta terça-feira (09), às 19h, a aula inaugural do curso de licenciatura em Letras-Português, a ser ofertado, na modalidade a distância, por meio do polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Cachoeiro de Itapemirim, mantido pela Secretaria Municipal de Educação (Seme).

Continua depois da publicidade

A turma contará com 42 alunos classificados em seleção pública. Com duração de quatro anos, o curso tem como objetivo habilitar professores para atuação nos níveis de ensino fundamental, médio e profissionalizante.

Após a aula inaugural, que será on-line, os estudantes terão um encontro virtual com a tutora e a coordenação do Polo UAB Cachoeiro, agendado para a próxima sexta-feira (12), às 19h30, para discutir e aprofundar orientações mais específicas sobre o início do curso.

Em função da pandemia, inicialmente, as atividades presenciais de orientação acadêmica com o tutor do curso acontecerão, semanalmente, de forma remota.

Continua depois da publicidade

Parte das vagas do curso foi destinada a profissionais da rede pública de ensino.

“Essa parceria é muito importante para o nosso município. A Seme, na condição de mantenedora do Polo, se une a instituições de ensino superior, como o Ifes e a Ufes, proporcionando formação inicial e continuada aos profissionais da educação, incluindo os da rede municipal”, destaca a secretária municipal de Educação, Cristina Lens, que participará da aula inaugural.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].