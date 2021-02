Cachoeiro: materiais para proteção dos alunos contra a Covid-19 chega às escolas municipais

Com objetivo de garantir a segurança dos alunos e professores, a Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cachoeiro entregou, nesta quarta-feira (10), materiais de higiene para assegurar a proteção sanitária no retorno presencial das aulas, que será realizada de forma gradual.

Uma atividade simbólica foi realizada no auditório da Seme para marcar a entrega, que beneficiará todas as escolas do município. Com recursos do Programa de Saúde na Escola (PSE), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), foram entregues 2.685 frascos de álcool gel de 400g, 200 termômetros infravermelhos e 229 tapetes sanitizantes.

Também há em estoque, para reposição gradual, em caso de necessidade, mais 2.685 frascos de álcool gel de 400g, 33 termômetros infravermelhos e 229 tapetes sanitizantes.

“A escola está se preparando desde o ano passado e, agora, esses materiais ajudarão a proteger nossos alunos e funcionários, além do nosso monitoramento e distanciamento das cadeiras”, afirma Renata de Fátima Ferreira, gestora da escola “Anacleto Ramos”, no bairro Ferroviários

“Ao ver o esforço das secretarias para a segurança dos alunos e professores, eu me sinto mais segura para mandar meus filhos para a escola novamente, com todos os equipamentos e organização”, conta Euziane da Penha Ribeiro Pereira, mãe de dois alunos da escola “Anacleto Ramos”.

“Este momento de representação das entregas dos nossos kits sanitários é muito especial, pois atenderá todos os protocolos das escolas dentro do plano estratégico de cada uma. Cada unidade receberá quantias diferentes, de acordo com o número de alunos e funcionários”, frisa a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.

“É gratificante ver a responsabilidade que a Prefeitura de Cachoeiro está tendo com a volta às aulas. Temos preocupação com nossos alunos e profissionais e, através dos recursos do PSE, compramos produtos que são fundamentais para segurança hoje em dia. Um trabalho de integração e parceria entre as secretarias”, afirma o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

“O início de 2021 já se mostrou positivo, pois, além da chegada das vacinas, que nos traz esperança, podemos voltar às aulas com proteção, seguindo os protocolos para segurança dos alunos e profissionais. Voltamos de forma gradual, mas com educação de qualidade e segurança”, conta o prefeito Victor Coelho.

Modelo Híbrido

A rede municipal de ensino adotou o modelo híbrido de atendimento aos estudantes, conjugando ensino presencial e remoto.

O novo modelo, implementado nas escolas, estabelece diversas medidas para garantir a segurança sanitária, dentre elas: obrigatoriedade de uso de máscara de proteção; disponibilização de materiais de higiene; controle da ocupação dos espaços físicos; mapeamento de profissionais de grupos de risco e afastamento de alunos e servidores que apresentarem sintomas gripais.

As aulas presenciais do modelo híbrido acontecerão com revezamento de turmas e começarão: em 18 de fevereiro, para as turmas de 6º ao 9º ano do ensino fundamental; em 8 de março, para as turmas de 4º e 5º ano do ensino fundamental; em 22 de março, para as turmas de 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental; em 5 de abril, para as turmas da pré-escola (Pré I e Pré II) da educação infantil; em 19 de abril, para as turmas de maternal III e IV da educação infantil; em 3 de maio, para as turmas de maternal I e II da educação infantil.