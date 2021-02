Beto Kauê diz que volta aos palcos talvez só no final do ano

Por Redação - Redação 9

O programa Aqui nas Cidades apresentou na manhã desta sexta-feira (12) um especial de Carnaval e entrevistou personalidades do Carnaval Capixaba. Além da participação de profissionais e especialistas do ramo de eventos, o músico Beto Kauê, conhecido por ser um genuíno representante do Carnaval litorâneo capixaba, falou que não acredita na volta dos eventos antes do final desse ano.

“Eu tenho certeza que a gente não trabalha antes do final do ano. Com esse ritmo de vacinação e com essa turbulência na política? Compreenda final do ano lá na virada, isso se, pelo menos, com muito otimismo, 70% da população estiver vacinada”, disse Beto Kauê sobre a volta aos palcos.

Também participaram do programa especial o vice-presidente da Liga Capixaba das Escolas de Samba Emerson Xumbrega, o idealizador do Bloco Boi Alado de Muqui, Wander Luiz Polati colaborador da Secretaria de Cultura e Turismo de Muqui, o criador do Bloco Turma do DIM Kaio César de Dores do Rio Preto e o nosso comentarista oficial sobre assuntos carnavalescos, o ex-secretário de Cultura e Turismo de Guaçuí Rubem Moraes. Eles falaram sobre as dificuldades enfrentadas pelo setor de eventos e o impacto da não realização do Carnaval nesse ano.

Todos os entrevistados preveem um impacto negativo na economia do estado nunca vista antes, e avaliaram o déficit que os municípios sofrerão na captação de recursos, investimentos, geração de emprego e diminuição do turismo local.

Levantamento do AQUINOTICIAS.COM (matéria completa) releva que o turismo capixaba amargou entre março de 2020 e janeiro de 2021 R$ 3.77 bilhões, por conta da pandemia. Esse prejuízo fica ainda mais evidente durante o feriado prolongado de Carnaval, quando os turistas deixarão de visitar o Estado, impactando diretamente na economia.

