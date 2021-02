Aumento de preço dos combustíveis deve chegar às bombas dos postos de Cachoeiro a partir de quarta-feira (10)

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 85

Os motoristas e donos de veículos terão de absorver mais um aumento nos combustíveis. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (8) um aumento de cerca de 8% no preço da gasolina a ser vendido pelas refinarias para as distribuidoras.

Com isso, o preço médio do litro do combustível subiu R$ 0,17 e passará a ser de R$ 2,25 a partir desta terça (9). Já o óleo diesel aumentou cerca de 6% (R$ 0,13 por litro) e passará a custar R$ 2,24 também a partir de amanhã (9).

E não vai demorar muito para esses aumentos chegarem nas bombas e nos bolsos dos consumidores. Segundo o gerente do Posto Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, Wesley Brimatti, o reajuste deve chegar ao consumidor entre a noite de terça e manhã de quarta-feira.

“O aumento já foi feito na refinaria, é questão de tempo para chegar até nós. O mais tardar será entre a noite de quarta e quinta. Há muita reclamação, o povo fala que não aguenta mais tanto aumento”, afirma.

Nos outros dois postos que entramos em contato, os frentistas disseram que ainda não foram informados de quando os preços vão ser reajustados nas bombas. “Tem muita gente passando aqui, perguntando, mas ainda não temos uma previsão certa. Sabemos que é nos próximos dias”, disse um funcionário que pediu para não ter o nome divulgado.

Gás de cozinha

O GLP (gás liquefeito de petróleo), o gás de botijão, também terá aumento no preço: cerca de 5% (R$ 0,14 por kg). Com o reajuste do preço, o gás de botijão passará a custar 2,91 por kg (ou R$ 37,79 por 13 kg).

“Importante ressaltar que os valores praticados nas refinarias pela Petrobras são diferentes dos percebidos pelo consumidor final no varejo. Até chegar ao consumidor, são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis pelas distribuidoras, no caso da gasolina e do diesel, além dos custos e margens das companhias distribuidoras e dos revendedores de combustíveis”, informa nota divulgada pela empresa.

