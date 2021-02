Aulas em Ibitirama retornarão em março

Por Redação - Redação 24

Advertisement

Advertisement

As aulas da rede municipal de ensino em Ibitirama vão começar no dia 3 de março. A cidade vai adotar o formato híbrido, ou seja, parte das aulas será ministrada de forma remota e parte, com a presença dos estudantes. Os protocolos de segurança contra o novo coronavírus serão adotados nas salas.

O anúncio foi feito pela Secretaria de Educação. Os pais deverão assinar um termo de consentimento para estudo remoto ou presencial. Na prática, os responsáveis poderão decidir se os filhos vão frequentar as aulas presenciais ou vão receber o conteúdo pela internet.

Além dos cuidados nas escolas, o município adotou medidas para evitar a contaminação no transporte escolar. Os motoristas participaram de uma reunião nesta quarta-feira (24), na Secretaria de Educação, e receberam orientações sobre os protocolos sanitários que deverão ser aplicados.

Continua depois da publicidade

O que é o modelo de aula híbrida?

Aula híbrida é a combinação de aulas on-line, usando recursos tecnológicos, com as aulas presenciais no mesmo ambiente. A combinação de aulas on-line e off-line pode ser aplicado para alunos de várias faixas etárias dando a possibilidade de o aluno adequar os melhores horários de estudos à rotina diária.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].