Após casos de Covid-19 em servidores, escola do Sul do ES suspende aulas

Após três servidores serem diagnosticados com a Covid-19, uma escola estadual de Conceição do Castelo suspendeu as aulas presenciais. A confirmação ocorreu na última sexta-feira (19) e outros três funcionários com suspeita da doença aguardam o resultado de exames.

O Centro de Estadual de Ensino Fundamental e Médio Elisa Paiva deve retornar com as aulas em esquema híbrido, onde os alunos alternam com semana de aula presencial e aula online, no dia 8 de março, de acordo com a Superintendência Regional de Educação de Afonso Cláudio, que responde pela unidade.

A suspensão das aulas, segundo a Superintendência, foi preventiva e atende os protocolos de saúde da Secretaria Estadual da Educação (Sedu) em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). As aulas remotas continuam sendo aplicadas.

