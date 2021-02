Amaro Neto oficializa na Câmara Municipal o envio de R$ 600 mil em recursos para Ibatiba

Por Redação - Redação 81

Os vereadores de Ibatiba receberam, na tarde desta terça-feira (23), o assessor parlamentar Cristian Greik, representando o deputado estadual Amaro Neto (Republicanos), para oficializar o envio de duas emendas para o município. A primeira, n valor de R$ 300 mil, será destinada à Secretaria de Educação para entender as demandas da pasta. A segunda, com valor de R$ 323 mil, irá beneficiar a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para a compra de uma retroescavadeira.

O encontro foi realizado na Câmara de Ibatiba e conduzida pelo presidente da Casa, vereador Fernando Vieira (Republicanos), junto com os vereadores Roberto Magnético (Podemos), João Pedro Carvalho (Cidadania), Paulino do Eucalipto (Cidadania). Participaram ainda os representando o Poder Executivo a vice-prefeita Dra. Criziane Moreno, a secretária municipal de Educação, Solange Sousa de Assis Paula, o secretário de Interior e Transporte, Fábio Augusto do Nascimento, além da gerente de relacionamento do Banestes de Ibatiba, Raquel Oliveira, o ex-vereador Admilson Ribeiro e a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibatiba, Marli Carvalho.

O presidente da Câmara, que é do mesmo partido que Amaro Neto, destacou a importância das emendas para o município. “Fico muito feliz em receber a confirmação destas emendas, principalmente por poder reafirmar que os parlamentares estão sempre em busca de tornar possível o crescimento desta cidade, sempre em harmonia com o Poder Executivo. Agradeço, em nome desta Casa de Leis, ao deputado Amaro Neto, por ser participativo e companheiro em prol do desenvolvimento de Ibatiba”, finalizou o presidente.

