Adote um aumigo! Associação promove feira de adoção e bazar solidário em Cachoeiro  

A Mel, a Bolota, o Jamelão, o Victório, e muitos outros aumigos já estão disponíveis para irem morar em seus novos lares. Eles foram salvos por voluntários da Associação SOS Patas e Mãos – que resgata e cuida de animais abandonados e vítimas de maus-tratos – e que no próximo dia 6 de março, a partir das 9h, realizará uma feira de adoção na Praça de Fátima, na Avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim.

Além da feira, acontecerá um bazar solidário com peças de R$ 1 a R$ 20 e todo valor arrecadado será direcionado para sustentar o projeto que dá abrigo, alimentação e tratamento médico para esses animais, já que muitos são resgatados desnutridos, com ferimentos, fraturas e doenças.

O local onde funciona o lar temporário para estes animais fica em um terreno emprestado à associação, mas, precisa urgentemente de reforma. Com as chuvas das últimas semanas, o abrigo acabou ficando destelhado, e agora, os animais sadios estão junto aos enfermos, o que não é indicado já que alguns deles estão em estado delicado.

Voluntários mantêm, atualmente, 30 animais, entre machos e fêmeas, adultos e filhotes e de diversos portes. Algumas doações de materiais de construção para melhorar a estrutura do local já chegaram até o abrigo, mas, ainda faltam lajotas, blocos, e principalmente, cimento. Já que segundo o orçamento, serão necessários 90 sacos da massa.

O grupo está em processo para se tornar uma Organização Não Governamental (ONG), mas enquanto isso não acontece e as doações financeiras não chegam formalmente, garantindo o funcionamento do projeto, os voluntários se movem para manter a associação de pé.

Além dos materiais de construção, o grupo também precisa de medicamentos, ração, material para a higienização do local e dinheiro para custear o serviço de pedreiro. Eles também promovem uma vaquinha virtual que pode ser acessada por meio deste link.

Também é possível doar pelo picpay @sospatasemaoss ou pela chave pix 17610289795.

Sobre a adoção

Para levar seu melhor aumigo para a casa é preciso apresentar documentos de identificação, comprovante de residência e assinar um termo de responsabilidade, já que é preciso ter consciência de que o animal precisa ser cuidado, amparado, alimentado, além, e claro, de receber muito carinho.

No bazar também serão vendidas camisas com a logo do projeto com o mesmo objetivo de financiar as ações. Mais informações sobre o evento ou sobre a associação por meio do Instagram @sospatasemaos ou @patasemao.

