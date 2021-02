“A Prefeitura não é o que eu pensei”, desabafa prefeito de Guaçuí

Por Redação - Redação 19

Durante entrevista ao programa Aqui nas Cidades, que foi ao ar nesta quinta-feira (04), no canal do AQUINOTÍCIAS.COM, o prefeito de Guaçuí, Marcos Luiz Jahuar, desabafou sobre alguns dos problemas enfrentados no primeiro mês de governo, entre eles os R$ 27 milhões anunciados pela gestão anterior como receita para 2021. Jahuar, que é estreante na política, se diz preocupado e assustado com a situação que encontrou a cidade e a prospecção negativa para o futuro.

“Estou assustado com a as coisas que vem acontecendo e que ainda vão acontecer, não estou conseguindo trabalhar porque não tenho material”, disse Jahuar.

As principais dificuldades nesse início de ano estão relacionadas a aquisição de material e o malabarismo que é preciso fazer com as dívidas, que crescem a cada dia por conta dos juros impostos pelos parcelamentos, que são muitos e longos.

Jahuar contou detalhes sobre o déficit no Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos de Guaçuí (FAPS) e do parcelamento de 36 meses da dívida.

