Crespo estreia no São Paulo com empate contra o Botafogo-SP pelo Paulistão

A trajetória do técnico argentino Hernán Crespo no São Paulo começou com um empate no estádio do Morumbi. A equipe teve 78% de posse de bola e pressionou até o fim, mas não conseguiu transformar o domínio em vitória e ficou no 1 a 1 com o Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), neste domingo, na estreia do Campeonato Paulista.

A primeira formação escolhida por Crespo foi o 3-5-2, esquema que era utilizado pelo treinador no Defensa y Justicia, da Argentina, campeão da Copa Sul-Americana. Com três zagueiros, o argentino optou por um meio de campo mais leve, sem um volante de marcação, para sair com qualidade. Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes eram os responsáveis por levar o time ao ataque.

A equipe tinha posse de bola e trocava passes, mas, com pouca movimentação dos jogadores, encontrava dificuldade para furar o bloqueio defensivo do Botafogo-SP. A intenção do técnico Alexandre Gallo era se defender e aproveitar o contra-ataque com Marlon, que se posicionava aberto pelo lado direito e era o único jogador que não participava da marcação.

O jeito para assustar o adversário foi arriscar de fora da área. Reinaldo quase abriu o placar, aos 10 minutos. A bola passou pelo goleiro Igor e parou na trave. Mais adiantado, atuando como ala na formação com três zagueiros, o camisa 6 teve mais uma chance, aos 16, ao pegar uma sobra da defesa e chutar na rede, só que pelo lado de fora.

Preocupado na beira do gramado pela pouca produção ofensiva, Crespo conversava com alguns jogadores, como Daniel Alves e Igor Gomes. O São Paulo ostentava 72% de posse de bola, mas não conseguia criar nenhuma chance em jogada trabalhada. A melhor oportunidade do primeiro tempo caiu no pé de Luciano, aos 39 minutos, em bola sobrada na pequena área. O atacante mandou sobre o travessão e perdeu gol incrível.

A estratégia do Botafogo-SP deu resultado logo aos dois minutos do segundo tempo. Marlon, aberto pela direita, recebeu longo lançamento de Fabão, driblou Léo e cruzou de pé esquerdo para Dudu, que entrou no intervalo, tocar de leve, superando o goleiro Tiago Volpi.

Após o gol, o jogo se tornou definitivamente ataque contra defesa. O Botafogo-SP recuou ainda mais, ficando com todos os jogadores posicionados da intermediária para trás. Sem muita alternativa, o São Paulo passou a arriscar levantamentos na área. E foi assim que chegou ao empate, aos 30 minutos. Daniel Alves recebeu na esquerda e cruzou, Pablo ajeitou e Arboleda apareceu livre para marcar de cabeça.

O São Paulo ainda chegou ao segundo gol com Pablo, aos 42 minutos, mas o lance foi anulado após consulta ao árbitro de vídeo. Salim Fende Chávez apontou impedimento de Daniel Alves na origem da jogada, com orientação de Raphael Claus na cabine do VAR. A equipe ainda criou outras chances nos minutos finais, inclusive com uma bola na trave de Galeano, mas não conseguiu virar o placar.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 x 1 BOTAFOGO-SP

SÃO PAULO – Tiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Léo (Bruno Rodrigues); Igor Vinícius (Galeano), Daniel Alves, Gabriel Sara (Tchê Tchê), Igor Gomes (Hernanes) e Reinaldo; Luciano e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.

BOTAFOGO-SP – Igor Bohn; Rodrigo Ferreira, Fabão (Luketa), Matheus Santos e Martineli; Vinicius Kiss (Tortello), Victor Bolt (João Pedro) e Emerson Santos; Marlon, Judivan (Kaio Magno) e Michel Borges (Dudu). Técnico: Alexandre Gallo.

GOLS – Dudu, aos 2, e Arboleda, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Marlon e João Pedro (Botafogo-SP).

ÁRBITRO – Salim Fende Chávez.

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).

