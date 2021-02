Liverpool desencanta diante do lanterna após quatro derrotas seguidas no Inglês

Por Estadão - Estadão 14

Foram quatro derrotas seguidas no Campeonato Inglês, cobranças, questionamentos e falta de futebol. Depois de 28 dias, o Liverpool finalmente voltou a comemorar uma vitória na competição. Desencantou com o 2 a 0 em visita ao lanterna Sheffield United, pela 26.ª rodada.

Destaque para o segundo gol da vitória da equipe, uma pintura do brasileiro Roberto Firmino, que tabelou, driblou e contou com a sorte para ajudar a equipe a findar com o jejum de vitórias no campeonato mais equilibrado do planeta.

O Liverpool não ganhava no Inglês desde 31 de janeiro. Depois de fazer 3 a 1 no West Ham, iniciou sua série de vexames. Depois de perder a enorme série invicta em Anfield Road de 68 jogos, voltou a ruir em casa com 1 a 0 para o Brighton. Na sequência, nova decepção caseira, com 4 a 1 para o líder Manchester City.

Apanhou por 3 a 1 na visita ao Leicester City e mais uma vez caiu em seu estádio, com 2 a 0 para o rival Everton, na rodada passada. A crise só não se instalou no conjunto do técnico alemão Jurgen Klopp pelo fato de a equipe ter feito 2 a 0 no RB Leipzig, no meio do caminho, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Decidirá a vaga em casa.

O desencanto veio em mais uma partida com alta dose de sofrimento. Não por sofre pressão, mas por mais uma vez esbarrar em uma grande atuação do goleiro rival. Ramsdale fez cinco impressionantes defesas.

O Liverpool foi para o intervalo sob desconfiança e sem conseguir abrir o placar. Após o retorno, contudo, o alívio veio com gol de Curtis Jones logo aos três minutos. A pergunta era: o time de Kloop conseguiria segurar o placar, enfim?

O Sheffield United cresceu na busca pelo empate quanto em um lance ofensivo, o Liverpool ampliou em pintura de Roberto Firmino. O brasileiro tabelou com companheiro, depois livrou-se nós marcadores e bateu forte. O desvio no zagueiro tirou o goleiro da jogada.

O time segurou os 2 a 0 até o fim, respirou aliviado e finalmente saiu dos 40 pontos. Agora soma 43, na sexta colocação, um atrás do Chelsea e a dois do West Ham, que fecha o G4.

